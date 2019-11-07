BET has just announced this year’s BET Awards nominees, and Drake and Nicki Minaj lead the list.

Te Canadian rapper earned a whopping seven BET Award nominations, including Album of the Year for For All The Dogs (Scary Hours Edition), Best Male R&B/Pop Artist, Best Male Hip Hop Artist, Best Collaboration’ with Sexyy Red and SZA “Rich Baby Daddy,” Viewer’s Choice with Sexyy Red and SZA “Rich Baby Daddy,”and twice for Video of the Year for “First Person Shooter” with J. Cole and “Rich Baby Daddy” with Sexyy Red and SZA.

Minaj scored six nominations, including Album of the Year for Pink Friday 2, Best Female Hip Hop Artist, Video of The Year for “Barbie World” with Ice Spice and Aqua, BET Her with Tasha Cobbs Leonard “Blessings,” and two times for Best Collaboration with Lil Uzi Vert “Everybody” and “Barbie World” with Ice Spice and Aqua. 

J. Cole, Sexyy Red, SZA and Victoria Monét each received five nominations, while 21 Savage, Beyoncé, Doja Cat, Megan Thee Stallion, Tyla, and Usher each earned four nominations.

BET also shared the ceremony’s performer, including Victoria Monét, GloRilla, Latto, Muni Long, Sexyy Red, and country music sensation Shaboozey.

The BET Awards 2024 airs live on June 2024 at 8 p.m. Eastern Time. Voting for the night’s Viewers Choice award begins on June 6 and ends the day of the ceremony.

Check out the full list of nominees below:

Album of the Year

11:11                                                                           CHRIS BROWN

A GIFT & A CURSE                                                   GUNNA

AMERICAN DREAM                                                  21 SAVAGE

COMING HOME                                                         USHER

FOR ALL THE DOGS (SCARY HOURS EDITION) DRAKE

JAGUAR II                                                                  VICTORIA MONÉT

MICHAEL                                                                    KILLER MIKE

PINK FRIDAY 2                                                          NICKI MINAJ

Best Female R&B/Pop Artist

BEYONCÉ

COCO JONES

DOJA CAT

H.E.R.

MUNI LONG

SZA

TYLA

VICTORIA MONÉT

Best Male R&B/Pop Artist

BRENT FAIYAZ

BRYSON TILLER

BURNA BOY

CHRIS BROWN

DRAKE

FRIDAYY

OCTOBER LONDON

USHER

Best Group

¥$, YE, TY DOLLA $IGN

2 CHAINZ & LIL WAYNE

41

BLXST & BINO RIDEAUX

CITY GIRLS

FLO

MAVERICK CITY MUSIC

WANMOR

Best Collaboration

ALL MY LIFE                                                  LIL DURK FEAT. J. COLE

AMERICA HAS A PROBLEM (REMIX)         BEYONCÉ FEAT. KENDRICK LAMAR

BARBIE WORLD                                            NICKI MINAJ & ICE SPICE (WITH AQUA)

BONGOS                                                        CARDI B FEAT. MEGAN THEE STALLION

CARNIVAL                                                      ¥$, YE, TY DOLLA $IGN FEAT. RICH THE KID, PLAYBOI CARTI

DON’T PLAY WITH IT (REMIX)                     LOLA BROOKE FEAT. LATTO & YUNG MIAMI

EVERYBODY                                                 NICKI MINAJ FEAT. LIL UZI VERT

GOOD GOOD                                                 USHER, SUMMER WALKER & 21 SAVAGE

RICH BABY DADDY                                      DRAKE FEAT. SEXYY RED & SZA

Best Female Hip Hop Artist

CARDI B

DOJA CAT

GLORILLA

ICE SPICE

LATTO

MEGAN THEE STALLION

NICKI MINAJ

SEXYY RED

Best Male Hip Hop Artist

21 SAVAGE

BURNA BOY

DRAKE

FUTURE

GUNNA

J. COLE

KENDRICK LAMAR

LIL WAYNE

Video of the Year     

AGORA HILLS                                    DOJA CAT

ALL MY LIFE                                      LIL DURK FEAT. J. COLE

BARBIE WORLD                                NICKI MINAJ & ICE SPICE (WITH AQUA)

BONGOS                                            CARDI B FEAT. MEGAN THEE STALLION

FIRST PERSON SHOOTER              DRAKE FEAT. J. COLE

GOOD GOOD                                     USHER, SUMMER WALKER & 21 SAVAGE

ON MY MAMA                                    VICTORIA MONÉT

RICH BABY DADDY                          DRAKE FEAT. SEXYY RED & SZA

Video Director of the Year

BENNY BOOM

CHILD.

COLE BENNETT

DAVE MEYERS

JANELLE MONÁE & ALAN FERGUSON

OFFSET

TEMS

TYLER, THE CREATOR

Best New Artist

41

4BATZ

AYRA STARR

BOSSMAN DLOW

FRIDAYY

OCTOBER LONDON

SEXYY RED

TYLA

Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational Award

AWARD ALL OF THE GLORY                              SHIRLEY CAESAR

ALL THINGS                                                          KIRK FRANKLIN

ANGEL                                                                   HALLE BAILEY

COME JESUS COME                                           CECE WINANS

DO YOU BELIEVE IN LOVE?                               ERICA CAMPBELL

GOD PROBLEMS                                                      MAVERICK CITY MUSIC, NAOMI RAINE & CHANDLER MOORE

ME & U                                                                       TEMS

TRY LOVE                                                                  KIRK FRANKLIN

Viewer’s Choice Award

AGORA HILLS                                                            DOJA CAT     

ALL MY LIFE                                                              LIL DURK FEAT. J. COLE

GUNNA                                                                       FUKUMEAN                                                  

LOVIN ON ME                                                            JACK HARLOW

MADE FOR ME                                                          MUNI LONG                                                  

ON MY MAMA                                                            VICTORIA MONÉT                                                

RICH BABY DADDY                                                  DRAKE FEAT. SEXYY RED & SZA              

SENSATIONAL                                                          CHRIS BROWN FEAT. DAVIDO & LOJAY     

TEXAS HOLD ‘EM                                                      BEYONCÉ                                                     

WATER                                                                       TYLA                                                              

Best International Act

ASAKE (Africa)

AYA NAKAMURA (France)

AYRA STARR (Africa)

BK’ (Brazil)

CLEO SOL (UK)

FOCALISTIC (Africa)

KAROL CONKÁ (Brazil)

RAYE (UK)

TIAKOLA (France)

TYLA (Africa)

Viewer’s Choice: Best New International Act

BELLAH (UK)

CRISTALE (UK)

DUQUESA (Brazil)

HOLLY G (France)

JUNGELI (France)

MAKHADZI (Africa)

ORUAM (Brazil)

SEYI VIBEZ (Africa)

TYLER ICU (Africa)

BET Her

16 CARRIAGES                     BEYONCÉ

BLESSINGS                           NICKI MINAJ FEAT. TASHA COBBS LEONARD

COMMAS                                AYRA STARR

FLY GIRL                                FLO FEAT. MISSY ELLIOTT

HISS                                        MEGAN THEE STALLION

ON MY MAMA                        VICTORIA MONÉT

SATURN                                 SZA

YEAH GLO!                            GLORILLA

Best Movie

AMERICAN FICTION

BOB MARLEY: ONE LOVE

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE

THE BOOK OF CLARENCE

THE COLOR PURPLE

THE EQUALIZER 3

THE LITTLE MERMAID

Best Actor

ANTHONY MACKIE

COLMAN DOMINGO

DAMSON IDRIS

DENZEL WASHINGTON

DONALD GLOVER

IDRIS ELBA

JEFFREY WRIGHT

LAKEITH STANFIELD

Best Actress

ANGELA BASSETT

AYO EDEBIRI

COCO JONES

DANIELLE BROOKS

FANTASIA

HALLE BAILEY

ISSA RAE

REGINA KING

YoungStars Award  

AKIRA AKBAR

BLUE IVY CARTER

DEMI SINGLETON

HEIRESS DIANA HARRIS

JABRIA MCCULLUM

JALYN HALL

LEAH JEFFRIES

VAN VAN

Sportswoman of the Year Award

A’JA WILSON

ANGEL REESE

COCO GAUFF

FLAU’JAE JOHNSON

JUJU WATKINS

NAOMI OSAKA

SHA’CARRI RICHARDSON

SIMONE BILES

Sportsman of the Year Award

ANTHONY EDWARDS

GERVONTA DAVIS

JALEN BRUNSON

JALEN HURTS

KYRIE IRVING

LEBRON JAMES

PATRICK MAHOMES

STEPHEN CURRY

BET AwardsDRAKEGloRillaJ ColeLattoMuni LongNicki MinajSexxy ReddshaboozeySzaVictoria Monet